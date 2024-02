Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Amtsbekanntes Pärchen sorgt für diverse Einsätze, Alkoholisierter Fahrzeugführer

Betzdorf, Kirchen (ots)

Am Samstag, den 17.02.2024 hatte die Polizei Betzdorf mehrere Einsätze mit einem amtsbekannten Pärchen. Zunächst kam es gegen 06:30 Uhr in der Decizer Straße in Betzdorf durch den 29-jährigen Mann aus der VG Kirchen zu einer Bedrohung seiner 27-jährigen Lebensgefährtin. Gegen 07:00 Uhr bat die Besatzung eines Rettungswagen die Polizei Betzdorf um Unterstützung, da es in Höhe eines Supermarktes in der Kirchener Straße in Betzdorf Ärger mit dem Pärchen geben würde. Vor Ort konnte zunächst lediglich der Mann festgestellt werden, welcher sich sofort aggressiv gegenüber den Beamten verhielt und diese lautstark beleidigte. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Widerstandshandlung des Mannes. Nachdem plötzlich auch die Lebensgefährtin an der Örtlichkeit erschienen war, solidarisierte sie sich mit ihrem Partner und beleidigte ebenfalls die Polizeibeamten. Einem ausgesprochenen Platzverweis kamen die Personen nur widerwillig nach. Gegen 09:30 Uhr kam es zu einem weiterem Einsatz mit dem Pärchen vor dem Krankenhaus in Kirchen, da der Mann seine Freundin und deren gemeinsames Kind bedroht und der Freundin mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Nach einem erneuten Platzverweis drohte der Mann einem Polizeibeamten mit dem Tod und beleidigte die Beamten noch durch das Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers. Um 11:30 Uhr teilte die Lebensgefährtin mit, dass ihr Partner trotz Platzverweis erneut vor das Krankenhaus gekommen sei und sie und ihre Kinder erneut bedroht hatte. Der Mann hatte sich jedoch vor dem Eintreffen der Beamten entfernt und konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gegen das Pärchen sind diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt worden.

Am Samstag, den 17.02.2024 stellten Beamte der Polizei Betzdorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle um 23:55 Uhr in der Siegstraße in Kirchen bei einem 44-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz Atemalkoholgeruch fest. Nach einem gerichtsverwerten Atemalkoholtest, der Untersagung der Weiterfahrt und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell