POL-MK: Bezugsmeldung zu: Verbotene Kraftfahrzeugrennen - Flucht vor der Polizei - Führerscheine und Fahrzeuge sichergestellt oder beschlagnahmt (12.02.2024 - 14:23 Uhr)

Halver (ots) - Indem sie eine Glasscheibe der Eingangstür beschädigten, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagmittag und Sonntagabend Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Schmidthausen. Aus dem Wohnraum entwendeten sie anschießend eine Bohrmaschine, eine Motorsäge und eine Heckenschere. Zudem durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02353/9199-0 mit der Polizeiwache in Halver in ...

