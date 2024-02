Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 21-jährige bei Containerbrand erwischt/Vandalismus in Reisebussen

Lüdenscheid (ots)

Auf frischer Tat haben Polizeibeamte am Montagabend, gegen 20:50 Uhr, eine 21-jährige aus Lüdenscheid dabei eriwscht, wie sie einen Altpapiercontainer in der Hochstraße anzündete. Die Polizeibeamten löschten den Container, bevor ein Schaden entstehenden konnte. Die 21-jährige wurde im weiteren Verlauf zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Sie Verbachte die Nacht auf der Polizeiwache. Gegen die polizeibekannte Frau wird wegen versuchter Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. (schl)

Über das Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu vier auf dem Schotterparkplatz am Schützenplatz Löh parkenden Reisebussen. Unter anderem rissen die Täter in einem Innenraum das Radio und den Fahrtenschreiber heraus. In einem weiteren Bus entleerten die Täter einen Feuerlöscher. Zudem stahlen sie eine Packung Schokoriegel. Wie sich die Unbekannten Zutritt zu den Bussen verschafften, ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

