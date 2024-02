Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unrat brennt auf leerstehendem Gebäude

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Auf dem Dach eines leerstehenden Gebäudes in der Kirchstraße brannte am Montagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, Unrat. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Teile des Gebäudes wurden nicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise steht eine Gruppe Jugendlicher im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell