Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Haariger Einsatz in der Nachtschicht

Lüdenscheid (ots)

Haariger Einsatz in der Nachtschicht: Heute Morgen hat die Polizei in Lüdenscheid drei Kamele wieder auf den richtigen Weg gebracht. Kurz nach 4 Uhr meldeten Autofahrer von der Breslauer Straße drei Kamele oder Dromedare, die in Richtung Innenstadt trabten. Eine halbe Stunde später standen die ausgebüxten Zirkustiere wieder in ihrem Stall am Schützenplatz. Offenbar war an einem Gatter eine Schraube locker. Den Polizeibeamten begegnen im Alltag immer wieder eine Menge uriger Tiere: In der Liste der eingefangenen Haus- oder verletzten und versorgten Wildtiere stehen unter anderem: Schweine, Hühner, Gänse, Kanarienvögel, Eulen, besonders viele Hunde, Lamas und immer wieder Pferde. (cris)

