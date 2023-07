Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche beim Diebstahl erwischt/Abgelenkt und bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Zwei Jugendliche (16 und 17) wurden am Donnerstag gegen 21.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie an der Kaiserallee ein Handy-Ladekabel und ein Päckchen Zigaretten aus einem offenen, geparkten Cabrio stahlen. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Diebstahls und übergaben die Jugendlichen in der Nacht ihren Erziehungsberechtigten. (cris)

Eine 62-Jährige war am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, in einem Super-markt an der Bräuckenstraße einkaufen. Während ihres Einkaufs wurde sie von einer ca. 40-jährigen Frau angesprochen. Die Frau fragte die 62-Jährige mit gebrochenem Englisch zur Kleidergröße einiger Bekleidungsstücke, die in dem Supermarkt verkauft wurden. Die Geschädigte ließ daraufhin ihren Einkaufswagen, in welchem sich auch ihre Handtasche befand, kurzzeitig aus den Augen. An der Kasse stellte sie dann das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Die unbekannte Frau hatte braune Haare mit einem Mittelscheitel und trug ein graues Kleid. Zudem schielte die Frau auf einem Auge und hatte ein auffällig blasses Gesicht. Die Polizei warnt nochmals davor Wertgegenstände in Handtaschen zu deponieren, die nicht körpernah im Sichtfeld getragen werden. Taschendieben reichen oft für ihre Taten wenige Augenblicke. Hinweise zur Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 023351/9099-0 entgegen. (schl)

