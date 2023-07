Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller in Brand gesetzt/ E-Scooter gestohlen

Kierspe (ots)

Am Donnerstagabend wurde auf dem Gelände der Gesamtschule ein Motorroller in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen berichteten der Polizei von einer etwa zehn- bis 15-köpfigen Gruppe Jugendlicher, die eine ganze Weile versuchten, den ausgeschlachteten Roller in Brand zu setzen. Nachdem es gelungen war, rannten die auf etwa 16 bis 18 Jahre geschätzten jungen Leute in Richtung Jugendzentrum davon. Der Roller hatte keine Kennzeichen und die Identifikationsnummer war zerkratzt. Es entstand Schaden an den Pflastersteinen durch geschmolzenen Kunststoff. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise zur möglichen Identität der Jugendlichen unter Telefon 02354/9199-0.

Aus einem Keller am Haunerbusch wurde zwischen Montag, 26. Juni, und Donnerstagnachmittag dieser Woche ein E-Scooter samt Ladekabel gestohlen. Es handelt sich um einen Windgoo Electric Sccoter T10. (cris)

