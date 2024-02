Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere PKW-Aufbrüche und zwei Einbruchsversuche in Geschäfte in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, teilte die Angestellte eines Cafés aus der Bahnhofstraße in Altenkirchen mit, dass gerade jemand versuche die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen. Die Mitteilerin konnte sich über die Backstube in Sicherheit bringen. Dem Täter gelang es nicht in den Verkaufsraum einzudringen. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter bereits geflüchtet. Zurück blieb die zertrümmerte Scheibe des Haupteinganges und die sichtlich unter Schock stehende Mitarbeiterin. Gegen 03:00 Uhr hatte bereits ein unbekannter Täter versucht die Scheibe eines Schmuckgeschäfts in der Wilhelmstraße einzuschlagen. Über den gesamten Vormittag meldeten sich dann nach und nach Geschädigte von PKW-Aufbrüchen aus Altenkirchen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde bei vier Fahrzeugen die Seitenscheibe eingeschlagen und nur geringwertige Beute, u.a. Zigaretten, gemacht. Der entstandene Sachschaden übertrifft bei Weitem die Höhe des Diebesguts. Die PKW standen in der Kölner Straße, Kumpstraße, Schiller Straße und auf dem Parkplatz der Feuerwehr Altenkirchen. Ein weiterer PKW-Aufbruch ereignete sich ebenfalls in der dieser Nacht in Flammersfeld in der Raiffeisenstraße.

Es werden Zeugen gesucht! Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen Tel. 02681/9460

