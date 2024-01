POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführer lässt PKW an Unfallstelle zurück

Kirchen (Sieg) (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht zum 13.01.2024 in einen Imbissbetrieb an der Jungenthaler Straße ein. Hierbei entwendeten sie die Kasse mit dem darin befindlichen Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741 926-200 oder jede andere Polizeidienststelle. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

