POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Imbissbetrieb

Rheinbrohl (ots) - Am 12.01.24 zeigte eine 40-jährige Geschädigte aus Rheinbrohl den Erhalt einer betrügerischen SMS, sogenanntes Phishing Phänomen, an. Sie erhielt am 09.01.24 eine SMS, da ein Paket angeblich nicht zugestellt werden konnte. Sie klickte daraufhin auf einen Link in der SMS, um Kontaktdaten für eine erneute Zustellung einzugeben. Bei dem Absender handelte es sich jedoch in Wahrheit nicht um einen ...

mehr