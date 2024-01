Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen

Wegen mehrerer Einbruchsversuche im Stadtgebiet in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte wollten in zwei Wohnhäuser in der Riedlinger Straße und in der Meinradstraße einbrechen. Die Täter scheiterten jedoch und flüchteten ohne Beute. Auf Pkws haben es weitere Unbekannte im Kastanienweg und in der Buchenstraße abgesehen. Während die Täter im einen Fall den Wagen über das einen Spalt weit geöffnete Fenster öffneten, schlugen sie im anderen Fall ein Fenster der Autogarage ein und durchsuchten anschließend die unverschlossenen Wagen. Auch hier haben die Täter nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute gemacht. Anwohner und Personen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen und Einbruchsversuchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Herbertingen

Mann geht nach häuslicher Gewalt auf Polizisten los

Zu einer häuslichen Gewalt wurden am Samstagabend Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in die Bahnhofstraße gerufen. Ein alkoholisierter 34-Jähriger war auf seine Partnerin losgegangen, woraufhin diese sich zu einem Nachbarn rettete. Bei der Sachverhaltsaufnahme wollte der Mann den Beamten seinen Ausweis nicht aushändigen, wurde handgreiflich gegenüber den Einsatzkräften und versuchte bei seiner Festnahme nach einem Polizisten zu treten. Er muss nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

