PP Ravensburg: Meldungen auf dem Landkreis Ravensburg

Fahrer nimmt nach Unfall Beine in die Hand

Mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrerflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 32-Jähriger rechnen, der am Sonntag gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes von der Alfons-Maurer-Straße abgekommen und im Graben neben der Meersburger Straße gelandet ist. Nachdem der 32-Jährige erfolglos versucht hatte, den verunfallten Wagen aus dem Graben zu lenken, nahm er schließlich die Beine in die Hand und flüchtete zu Fuß. Eine Polizeistreife konnte den Mann verfolgen und vorläufig festnehmen. Der Grund für die fußläufige Flucht war den Beamten schnell klar: ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille und gegen den 32-Jährigen besteht derzeit ein Fahrverbot. Da der Mann zudem augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel zu stehen schien, veranlassten die Polizisten zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Um den Mercedes, an dem kein Sachschaden entstand, kümmert sich der Abschleppdienst.

Leutkirch

Alkoholisierter Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Über zwei Promille hatte ein 38 Jahre alter BMW-Fahrer intus, als er am Sonntag kurz vor 19 Uhr zwischen Altmannshofen und Leutkirch von der L 260 abgekommen ist. Der 38-Jährige verlor in einer Linkskurve kurz nach dem Bahnübergang auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und blieb im Grünstreifen stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte eine alarmierte Polizeistreife bei dem 38-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Vortest einen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 38-Jährigen derzeit ein Fahrverbot besteht. Er muss daher mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Sachschaden an dem BMW wird auf rund 5.000 Euro beziffert, ein Abschleppunternehmen barg den Wagen.

