Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meckenbeuren

Pkw durch Unbekannte entwendet

Gegen 6 Uhr am heutigen Morgen wurde in Brochenzell nahe des Schlosses an einer dortigen Bushaltestelle ein schwarzer Pkw vom Typ Suzuki SX 4 mit FN-Kennzeichen entwendet. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Umstand ausgenutzt, dass der Fahrzeuglenker sein Fahrzeug unverschlossen mit steckendem Zündschlüssel abgestellt und kurzzeitig verlassen hatte. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte nur noch beobachten, wie sein Fahrzeug in Richtung Durchgangsstraße Brochenzell davonfuhr. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw bislang noch nicht wieder aufgefunden werden.

Personen, welche die Tat beobachtet haben, Hinweise zum Fahrzeug geben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon: 07541/701-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell