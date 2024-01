Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Waggershauser Straße begangen wurde. Der bislang unbekannte Lenker eines weißen 1-er-BMW wartete zunächst an der Ampel an der Kreuzung zur Colsmanstraße, fuhr den Angaben eines dahinter wartenden Citroen-Fahrers dann aber plötzlich ein Stück rückwärts. Hierbei touchierte er den Citroen und verursachte dadurch einen Schaden von rund 800 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte nach rechts in die Colsmanstraße davon und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen der Kollision oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Radfahrer nach Sturz verletzt

Verletzungen am Fuß hat sich ein 62-jähriger Radfahrer bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Gehrenbergstraße zugezogen. Der Mann wollte an einem abgesenkten Bordstein die Straße queren und bremste dazu ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Pedelec und kam zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmittag in der Zeit zwischen 12.30 und 14.30 Uhr einen auf dem Parkplatz links des Westbahnhofs abgestellten VW Amarok gestreift und dabei beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, beging der Unbekannte danach Unfallflucht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet Zeugen des Streifvorgangs oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

