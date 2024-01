Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrskontrolle

Betäubungsmittel hatte ein 34-jähriger Autofahrer konsumiert, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagvormittag in der Mühlbergstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten. Nachdem die Polizisten bei dem Mann Anzeichen auf den Konsum bemerkten, führten sie mit ihm einen Drogenvortest durch. Dieser schlug positiv auf Marihuana an. Der 34-Jährige musste in der Folge seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen ein Bußgeld sowie voraussichtlich ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

