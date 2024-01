Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Sipplingen

Fußgänger wird von Kleinbus erfasst und erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr wollte ein 64 jähriger Fußgänger einem LKW auf der B31, Höhe der Einmündung Süßenmühle, beim Ausparken helfen. Hierbei betrat der dunkel bekleidete Mann die Fahrbahn und wurde durch eine, ordnungsgemäß auf der B31 in Fahrtrichtung Überlingen fahrende 54 jährige Lenkerin eines Renault Kleinbusses, erfasst. Durch die Kollision erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die B31 war bis 21 Uhr voll gesperrt.

