Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Sachbeschädigungen Luitpoldstraße/Wallstraße

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 22.09.2023, um 22:45 Uhr kam es in der Luitpoldstraße zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß abgestellten PKW. An dem Fahrzeug konnten tiefe Kratzspuren an der Schiebetür des weißen Citroen Jumper festgestellt werden. Hier kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Der männliche Täter, welcher beim Begehen der Tat beobachtet wurden, wird auf ca. 25- 35 Jahre geschätzt, ist ca. 1,70m - 1,75m groß und war dunkel gekleidet.

Weiterhin wurden in der Wallstraße, auf Höhe der Hausnummer 49 mehrere Briefkästen, vermutlichen durch einen spitzen Gegenstand, erheblich beschädigt. Die Tatzeit wird auf ca. 23:00 Uhr geschätzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 120,- EUR. Bei dieser Tat konnte der Tatverdächtige als dunkelhäutiger Mann mit einer roten Baseballcap beschrieben werden.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang beider Taten.

Wer in dem oben genannte Zeitraum eine verdächtige Person an den genannten Örtlichkeiten wahrgenommen hat, wird gebeten dies bei der Polizeiinspektion in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 - 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. |pizw

