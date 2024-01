Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny im Allgäu

Polizei stellt bei Einsatz Schreckschusswaffe sicher

Weil ein Nachbar angeblich mit seiner Schreckschusswaffe umhergeschossen hätte, hat ein Anrufer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Polizei verständigt. Mehrere Streifen rückten daraufhin in die Lohbauer Straße aus und überprüften den Sachverhalt. Hierbei fanden sie heraus, dass die Schüsse so nicht stattgefunden haben und vielmehr offensichtlich ein privater Streit Grund für den Anruf war. Die Schreckschusswaffe stellten die Beamten nach einem Gespräch mit dem Nachbarn mit dessen Einverständnis dennoch sicher.

Isny im Allgäu

Ermittlungen nach Auseinandersetzung aufgenommen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Donnerstagabend im Hofweg hat das Polizeirevier Wangen im Allgäu die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten ein 31-Jähriger und eine 29-Jährige auf offener Straße in Streit, woraufhin sich zwei 20- und 24-Jährige hinzugesellten, um diesen zu schlichten. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, die zumindest in ein Handgemenge überging. Die Handlungen der Einzelnen und ob die Personen verletzt wurden sind Gegenstand der noch laufenden polizeilichen Überprüfungen.

Isny im Alläu

Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Zeugen sucht der Polizeiposten Isny nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr im Kurweg an der Einmündung zu einem Wanderparkplatz. Ein 80 Jahre alter Suzuki-Fahrer kollidierte beim Abbiegen mit dem VW einer 62-Jährigen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro entstand. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang bitten die Ermittler Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell