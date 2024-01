Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfallflucht Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Waggershauser Straße begangen wurde. Der bislang unbekannte Lenker eines weißen 1-er-BMW wartete zunächst an der Ampel an der Kreuzung zur Colsmanstraße, fuhr den Angaben eines dahinter wartenden Citroen-Fahrers dann aber plötzlich ein Stück rückwärts. Hierbei ...

mehr