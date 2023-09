Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldforderung mittels Sextortion

Sömmerda (ots)

Opfer einer Erpressung wurde ein 21-jähriger Mann aus Sömmerda in der Nacht zu Montag. Er wurde über eine Social Media Plattform von einer unbekannten Person kontaktiert. Die vermeintliche Frau gab vor mit dem jungen Mann intim chatten zu wollen. Während des anschließenden Video Chats machte die unbekannte Person Bilder vom Intimbereich des 21-Jährigen. Sie drohte ihm die Aufnahmen an seine Kontakte zu schicken, wenn er kein Geld an sie zahle. Daraufhin zahlte er 100 Euro. Einer weiteren Geldforderung kam er nicht nach und so machte die unbekannte Person ihre Drohung war. Sextortion ist eine bekannte Masche, um Geld von Opfern zu erpressen. Die Polizei warnt davor fremden Personen intime Bilder zu schicken oder Video Chats zu führen. Auch solle man den Tätern kein Geld schicken. Meist hören die Geldforderungen danach nicht auf. Brechen sie stattdessen den Kontakt zu der Person ab und sichern sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot. Erstatten sie Anzeige bei der Polizei. (SE)

