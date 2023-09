Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit erheblichen Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

An der Autobahnauffahrt Sömmerda-Ost kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Ein 33-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Frohndorf und wollte auf die Autobahn auffahren. Nach ersten Erkenntnissen konnte der Fahrer auf Grund der tief stehenden Sonne nicht erkennen, ob seine Ampel rot anzeigte. Er fuhr weiter und es kam schließlich zum Zusammenstoß mit einem weiteren Auto, welches zu diesem Zeitpunkt von der Autobahn kam. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Der 51-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 55.000 Euro. (SE)

