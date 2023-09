Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl verhindert

Erfurt (ots)

Ein 19-Jähriger verhinderte am Montagabend den Diebstahl eines Fahrradakkus. Das zugehörige Pedelec war an einer Schwimmhalle abgestellt. Ein 36-Jähriger näherte sich diesem und machte sich an dem Gefährt zu schaffen. Dabei wurde er von dem 19-jährigen Mann beobachtet. Er sprach den Dieb an, welcher mit seinem Fahrrad die Flucht ergriff. Der junge Mann nahm die Verfolgung auf. Er konnte den 36-Jährigen schließlich stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Kontrolle des Flüchtigen wurde zudem Betäubungsmittel gefunden. Es erhärtete sich zudem der Verdacht der Hehlerei. Somit wurde das Fahrrad sichergestellt. Den polizeibekannten Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (SE)

