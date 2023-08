Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen zu Steinewerfer in Bitburg gesucht

Bitburg (ots)

Am Samstag, den 05.08.2023, zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr kam es im Talweg Ecke Otto-Hahn-Straße in Bitburg, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Hierbei warf ein Jugendlicher Steine auf einen vom Parkplatz des Schwimmbades Cascade kommenden in Richtung Kreisel Wittlicher / Erdorfer Straße fahrenden PKW.

Laut Zeugenaussagen wurde das Fahrzeug auch durch die Steine getroffenen und der oder die Fahrer(-in) bremste stark ab, fuhr aber dann weiter.

Etwaige weitere Zeugen, insbesondere aber der oder die Geschädigte, werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg zu melden. Tel.: 06561-96850.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell