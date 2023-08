POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Übermüdung

Gerolstein (ots) - Am 28.08.2023 gegen 22:03 Uhr meldete sich ein Zeuge fernmündlich auf der Polizeiinspektion Daun und teilte mit, dass bisher unbekannte Täter im Bereich der Natursteinmauer in der Raderstraße in Gerolstein mehrere lose Steine verrückt hätten. Eine erste Überprüfung ergab, dass scheinbar nur die Steine verrückt wurden, welche lose waren. Ob ...

mehr