POL-PDWIL: stationäre Kontrollstelle

Uersfeld (ots) - Am 28.08.2023 zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zur ED-Tankstelle in Uersfeld. Hier versuchten sie durch aufhebeln der Türe in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Aufgrund der guten Sicherung des Gebäudes ließen die Täter letztlich von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion ...

