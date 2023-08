POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl in Tankstelle

Lissendorf (ots) - Am Sonntag, 27.08.2023, zwischen 17:00 Uhr und 23:45 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter eine Bankkarte sowie 50 Euro Bargeld aus einem PKW entwendet. Zum Tatzeitpunkt war der PKW in der Straße "Am Dümpelbach" in Lissendorf geparkt. Mit der Bankkarte wurden im Anschluss an einem Zigarettenautomat insgesamt fünf Käufe in Höhe von 50 Euro getätigt. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter ...

