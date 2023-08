Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Weinfest der Mittelmosel 2023 - Polizei Bernkastel-Kues setzt auf bewährtes Konzept

Bernkastel-Kues (ots)

Das größte Weinfest an der Mittelmosel steht am kommenden Wochenende bevor und wird auch dieses Jahr viele Besucher nach Bernkastel-Kues locken. Für Weingenießer aus aller Welt ist das Weinfest eine feste Größe. So kommen an insgesamt fünf Weinfesttagen knapp 200.000 Besucher in die Stadt an der Mosel und machen damit das Fest zu einem der größten in der Moselregion. In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Veranstalter und allen Netzwerkpartnern setzt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues auf ihr bewährtes Einsatz- und Sicherheitskonzept. Wie in der Vergangenheit werden in den Veranstaltungsbereichen stationäre und mobile Sperren zum Einsatz kommen, um die unkontrollierte Einfahrt von Fahrzeugen und eine Gefährdung der Festgäste zu verhindern. Zudem ist die Polizei Bernkastel-Kues während der Öffnungszeiten mit zusätzlichen Kräften auf der Weinstraße und dem Rummelplatz präsent. Die Einsatzkräfte, die zusätzlich mit Bodycams ausgestattet sind, werden jederzeit ansprechbar für Fragen und Problemstellungen sein. Zur Gewährleistung des Jugendschutzes wird es zusätzliche Kontrollmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Rummelplatzes geben. Die Polizei weist im Vorfeld ausdrücklich darauf hin, dass bei öffentlichen Veranstaltungen ein generelles Waffentrageverbot besteht. Entsprechende Verstöße nach dem Waffengesetz werden konsequent verfolgt. Um eine sichere An- und Abreise der Besucher zu gewährleisten, wird die Polizei zudem verstärkt Verkehrskontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen durchführen. Die Polizei Bernkastel-Kues wird mit ihrem Einsatzkonzept den vielen Besuchern ein Höchstmaß an Sicherheit bieten und wünscht allen Gästen friedliche vergnügliche Stunden bei guter Musik, kulinarischen Köstlichkeiten, netten Begegnungen und hoffentlich bestem Weinfestwetter.

