POL-HWI: Vermehrte betrügerische Anrufe in Nordwestmecklenburg

Alt Meteln (ots) - Am 03. Juni 2023 wurde die Polizei in Gadebusch über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Alt Meteln informiert. Offenbar haben sich unbekannte Täter am helllichten Tage zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde hochwertiger Schmuck und ein Tablet entwendet, ein ...

