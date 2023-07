Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Alt Meteln (ots)

Am 03. Juni 2023 wurde die Polizei in Gadebusch über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Alt Meteln informiert.

Offenbar haben sich unbekannte Täter am helllichten Tage zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde hochwertiger Schmuck und ein Tablet entwendet, ein abschließender Stehlschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Unbekannten hinterließen zudem einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugen, die im benannten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich Alt Meteln gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 295 zu melden.

Grundsätzlich sollten Sie Eingangstüren ihrer Wohnung oder ihres Hauses abschließen, auch wenn Sie nur für kurze Zeit weg sind. Auch jetzt in der warmen Jahreszeit sollten sie ihre Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren bei Abwesenheit geschlossen halten. Gekippte Fenster sind offene Fenster. Geben Sie über ihren Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken keine Hinweise darüber, wann Sie sich in Abwesenheit, wie zum Beispiel im Urlaub, befinden und bitten Sie Nachbarn oder Freunde um regelmäßige Kontrolle ihrer Wohnung oder ihres Hauses.

Weitere Tipps für einen guten Einbruchschutz finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .

