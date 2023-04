Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230411.2 Kiel: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Bereits in der Nacht vom 05.04.2023 auf den 06.04.2023 kam es in Kiel zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein Rollerfahrer flüchtete vor der Polizei und nahm einem Taxifahrer mit seinem Taxi die Vorfahrt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 02:05 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers an einer Ampel in der Gablenzstraße kurz vor der Werftstraße. Eine Person auf einem schwarzen Motorroller fuhr rechts an dem wartenden Streifenwagen vorbei und passierte die rote Ampel ohne anzuhalten. Die Polizeibeamtinnen und -beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle, jedoch stoppte der Fahrer des Rollers trotz Anhaltesignale nicht. Der Rollerfahrer lenkte seinen Roller über die Werftstraße in die Preetzer Straße und dann weiter über die Iltisstraße in den Kirchenweg. Im Kreuzungsbereich Kirchenweg / Ostring nahm der Fahrer des Motorrollers einem Taxi die Vorfahrt, fuhr weiter in Richtung Röntgenstraße und bog in einen Fußweg ab. Polizeibeamtinnen und -beamte trafen den flüchtigen Rollerfahrer wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift an.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Roller gesehen haben oder selbst gefährdet wurden. Insbesondere wird der Taxifahrer, dem die Vorfahrt genommen wurde, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 1110 entgegen.

