POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fußgängerbrücke

Bernkastel-Kues (ots) - Das größte Weinfest an der Mittelmosel steht am kommenden Wochenende bevor und wird auch dieses Jahr viele Besucher nach Bernkastel-Kues locken. Für Weingenießer aus aller Welt ist das Weinfest eine feste Größe. So kommen an insgesamt fünf Weinfesttagen knapp 200.000 Besucher in die ...

mehr