Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Windkraftanlagen

Übach-Palenberg-Holthausen/Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreisgebiet zu weiteren Einbrüchen in Windkraftanlagen. Zwischen dem 07. Juli (Freitag), 16 Uhr, und dem 10. Juli (Montag), 13 Uhr stahlen Metalldiebe in einem Windpark Kupferkabel aus zwei an der Landstraße 164 gelegenen Windkraftanlagen. Hierfür brachen sie die Schlösser der Anlagen auf. Am Samstagmorgen (08. Juli) nahmen Unbekannte kurz vor 2 Uhr ein an der Landstraße 228 befindliches Windrad vom Strom, nachdem sie zuvor gewaltsam in die Anlage und ein Trafohaus eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen.

