Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Vorfahrtsmissachtung führt zu Sachschaden

Am Samstagabend kam es am Kreisverkehr Riedlinger Straße / Fabrikstraße in Mengen zum Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 78-jähriger Lenker eines Pkw Dacia übersah vermutlich beim Einfahren in den Kreisverkehr einen dort bereits bevorrechtigt fahrenden Opel. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000.- Euro.

