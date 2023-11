POL-KLE: Straelen - Informationsabend für Eltern unter Mitwirkung der Kriminalprävention der Polizei Kleve

Kleve (ots) - Am Dienstag (07. November 2023) gegen 15.05 Uhr kam es am Prinzenhof in Höhe der Wegsperren zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Frau aus Kleve sich schwer verletzte. Die Kleverin fuhr mit ihrem Rad in Richtung Bleichenberg, als sie in Höhe der dortigen Wegsperre beabsichtigte vom Rad abzusteigen. Beim Absteigen kam die 76-Jährige ...

