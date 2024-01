POL-PDNR: PKW-Brand - Verdacht auf Brandstiftung

Vettelschoß (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 11.01.24, 17:00 Uhr und 12.01.2024, 10:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter vier Autofelgen der Marke Lexus aus einer Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße Am Backeshof in Vettelschoß. Der Gesamtschaden beträgt ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen. Rückfragen ...

