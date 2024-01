Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beschädigung einer Jahrzehnte alten Eiche in der Gemarkung Wallmenroth

Wallmenroth (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte vermutlich mittels einer Axt die Rinde einer mehrere Jahrzehnte alten Eiche in der Gemarkung Wallmenroth, Ober der Wallerseck. Hierbei wurde deren Stamm ringsherum tief eingeschlagen, wodurch wahrscheinlich sie sogenannten Leiterbahnen zerstört wurden. In der Folge wird der Baum mit hoher Wahrscheinlichkeit absterben. Die Tat wurde am 08.01. festgestellt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 02741 9260.

