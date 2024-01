POL-PDNR: Fahrzeugführer ohne Führerschein und unter der Einwirkung von Alkohol aus dem Verkehr gezogen.

Neuwied (ots) - Am Dienstag, dem 09.01.2024 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Dierdorfer Straße (Neuwied) in Höhe der dortigen Apotheke. Eine PKW-Führerin musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, ein dahinterfahrender Fahrradfahrer versuchte im Anschluss zwischen dem stehenden PKW und am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen entlang zu fahren und beschädigte hierbei das ...

