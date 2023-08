Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: SMS-Trick leider erfolgreich

Grefrath (ots)

Ein Ehepaar aus Grefrath ist am vergangenen Wochenende Opfer eines SMS-Betrugs geworden.

Am Samstagabend erhielten die beiden eine Nachricht ihres "Sohnes", dass sein Handy in die Toilette gefallen sei und er nun eine neue Nummer habe. Die Betrüger warteten dann bis zum Sonntagabend, bevor sie die nächste Nachricht des "Sohnes", dass er nun Zahlungsprobleme habe, hinterherschoben. Das erschien dem Ehepaar glaubhaft, es überwies einen vierstelligen Betrag.

Als danach eine weitere Zahlungsaufforderung kam, wurden die beiden hellhörig. Sie fragten online nach privaten Daten wie den Namen der Kinder. Daraufhin brach der Kontakt ab. So wurde zumindest eine zweite Überweisung verhindert. Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass immer wieder über die verschiedenen Online- und Telefonbetrugsmaschen gesprochen wird. Informieren Sie immer wieder Freunde und Bekannte, nicht nur ältere Menschen. Der wichtigste Rat: Niemals Geld überweisen oder aushändigen! Auch wenn eine Notsituation scheinbar glaubhaft vorgetragen wird - vergewissern Sie sich, wer Ihr Gegenüber ist. Rufen sie Angehörige über die Ihnen bekannten Nummern an. Wenn Sie diese nicht erreichen, geraten Sie nicht in Panik. Fragen Sie andere Angehörige oder Nachbarn. Sie können sich auch immer hilfesuchend an die Polizei wenden - aber zahlen Sie nicht. /hei (842)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell