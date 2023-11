Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Vaihingen/-Möhringen/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Freitag (03.11.2023) oder Samstag (04.11.2023) in Wohnungen an der Straße Im Feldle und am Oberen Grundweg eingebrochen. An der Sindelbachstraße und der Ameisenbergstraße sind die Täter gescheitert. An der Straße Im Feldle hebelten die Einbrecher am Samstag, zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr, ein Küchenfenster auf, durchwühlten die Wohnung und flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Oberen Grundweg hebelten die Täter am Samstag, zwischen 07.15 Uhr und 20.00 Uhr, eine Schiebetür auf, durchsuchten Schränke und Schubladen und verschwanden mit Bargeld aus einer Spardose. An der Sindelbachstraße schlugen die Täter am Freitag, zwischen 17.40 Uhr und 22.45 Uhr, eine Fensterscheibe ein, gelangten aber nicht in die Wohnung. An der Ameisenbergstraße versuchten die Diebe zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 08.15 Uhr eine Tür aufzuhebeln und eine Fensterscheibe einzuschlagen. Aus unbekannten Gründen brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

