Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Halsketten geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (04.11.2023) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einem 35-Jährigen zwei Halsketten geraubt zu haben. Der 35-Jährige war gegen 06.30 Uhr in eine Schlägerei an der Eberhardstraße verwickelt, wo er bewusstlos zu Boden ging. Der Tatverdächtige nutzte die Gelegenheit und riss dem Opfer seine beiden silbernen Ketten vom Hals. Alarmierte Beamte nahmen den 22-Jährigen noch am Tatort fest. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

