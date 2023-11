Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lenkräder gestohlen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag (03.11.2023) und Sonntag (05.11.2023) in der Hoffeldstraße und in der Pfullinger Straße Lenkräder aus geparkten Fahrzeugen des Herstellers BMW gestohlen. An der Hoffeldstraße stahlen die Täter zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr und Samstagnachmittag, 15.15 Uhr ein Sportlenkrad aus einem weißen BMW im Wert von 700 Euro und flüchteten unerkannt. Wie die Täter in den Innenraum des Autos gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Pfullinger Straße schlugen die Täter zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr und Sonntagmittag, 12.15 Uhr eine Scheibe des geparkten Fahrzeuges ein und stahlen das Lenkrad im Wert von ebenfalls zirka 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell