POL-S: Bei Einsatzfahrt Spiegel gestreift - Zeugen und Geschädigten gesucht

Stuttgart-Bad-Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag (04.11.2023) in der Waiblinger Straße ereignet hat. Die 22-jährige Fahrerin eines Rettungswagens fuhr gegen 14.50 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von der Seelbergstraße über den Wilhelmsplatz nach rechts in die König-Karl-Straße und streifte dabei den linken Außenspiegel eines weißen Sprinters, der in der Waiblinger Straße Richtung Fellbach verkehrsbedingt wartete. Beim wartenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen weißen Mercedes Sprinter mit einem Planverdeck. Er meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Der Mercedes-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

