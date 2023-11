Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Stuttgart-Bad Cannstatt/ Fellbach-Schmiden (ots)

Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben am Sonntagmittag (05.11.2023) erfolgreich einen Bombenblindgänger aus dem zweiten Weltkrieg auf den Feldern zwischen dem Stuttgarter Stadtteil Steinhaldenfeld und Fellbach-Schmiden entschärft. Der Sprengkörper wurde bei Sondierungsarbeiten durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst im Gewann Weißes Tal entdeckt. Einsatzkräfte begannen gegen 09.00 Uhr mit der Evakuierung des Sicherheitsbereichs von zirka 750 Metern um den Fundort der Bombe. Rund 1900 Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Steinhaldenfeld waren von der Evakuierung betroffen. Zudem kam es zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr bei der Buslinie 58 und Straßensperrungen im Bereich der Kreisstraße 1910. Gegen 13.00 Uhr hatten die Spezialisten den Zünder der in Einzelteile zerbrochenen Bombe entschärft und die Anwohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Insgesamt waren zirka 200 Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Stuttgart und Aalen, Feuerwehr Stuttgart und dem Rettungsdienst im Einsatz.

