Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Rastatt

Rastatt (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern, im Rahmen der Einsatzmaßnahmen anlässlich eines Musikfestivals in Rastatt, am Bahnhof in Rastatt einen 43-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und er muss nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Da bei ihm erneut eine Kleinmenge Drogen gefunden wurde, muss er mit einer Anzeige rechnen. Darüber hinaus wurden bei den Kontrollen im Bahnhof Rastatt gestern bei zwölf weiteren Personen geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

