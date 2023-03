Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Geldkassetten bei Geschäftseinbrüchen in Refrath entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagmorgen (06.03.) wurden der Polizei zwei Geschäftseinbrüche in der Straße Siebenmorgen gemeldet. Dabei wurden mitunter die Geldkassetten mit dem darin enthaltenen Bargeld in geringer Höhe entwendet.

Bei einem Ladengeschäft wurde in der Zeit zwischen Sonntag (05.03.) circa 10:00 Uhr und Montag (06.03.) circa 09:30 Uhr ein Fenster im rückwärtigen Bereich gewaltsam aufgehebelt. Die unbekannten Täter entwendeten eine Geldkassette, in der sich ein Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe befunden hatte.

Ebenfalls am Montagmorgen gemeldet wurde der Einbruch in unweit vom ersten Tatort liegende Büroräumlichkeiten einer Kanzlei. Auch in diesem Fall fand die Polizei deutliche Hebelmarken an einem Fenster im Erdgeschoss. Das Fenster war komplett aus der Verankerung gerissen und die Räume wurden durchwühlt vorgefunden. Neben einer Geldkassette, in der sich lediglich ein geringer Münzgeldbetrag befunden hatte, wurden ein Laptop sowie eine Stofftasche mit Leergut gestohlen.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und zog den Erkennungsdienst zur Sicherung der Spuren hinzu.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Straße Siebenmorgen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell