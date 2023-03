Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Drei Einbrüche in Kleineichen am Wochenende

Rösrath (ots)

Am vergangenen Wochenende meldeten gleich drei Bewohner jeweils einen Einbruch in ihre freistehenden Einfamilienhäuser im Stadtteil Kleineichen.

Zwischen Freitag (03.03.) 13:30 Uhr und Sonntag (05.03.) 12:15 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Kellertür im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße An der Krumbach auf. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten im gesamten Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Hinweise zur möglichen Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden. Die Polizei hat eine Spurensicherung veranlasst.

Ebenfalls am Sonntag wurden Polizeibeamte zur gleichen Zeit zu einem weiteren Einbruch in Kleineichen gerufen. Rund 1,2 Kilometer entfernt hebelten unbekannte Täter die Terrassentür linksseitig eines Wohnhauses in der Bismarckstraße auf. Auch in diesem Fall wurde der gesamte Wohn- und Kellerbereich nach Wertgegenständen durchsucht. Zuletzt wurde das Einfamilienhaus am Vortag (04.03.) gegen 16:45 Uhr verlassen. Gegen 20:00 Uhr sah eine Nachbarin ein Licht in der oberen Etage des Hauses brennen, konnte allerdings keine Personen erkennen. Hinweise zur Beute liegen aktuell noch nicht vor. Aufgrund der am Tatort hinterlassenen Spuren wurde eine Spurensicherung durchgeführt.

Im Eichenweg wurde bereits am Samstag (04.03.) ein Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus gemeldet. Zwischen 09:20 Uhr und 18:30 Uhr wurde das Schlafzimmerfenster des Hauses aufgehebelt. Vermutlich durch die Anwesenheit zweier Hunde durchsuchten die Täter lediglich das Schlafzimmer und betraten keine weiteren Räumlichkeiten. Auch in diesem Fall wurde eine Spurensicherung veranlasst.

Alle drei Einbrüche ereigneten sich in einem Umkreis von lediglich 2,2 Kilometern. Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

