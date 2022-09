POL-MK: Geldbörse weg

Hemer (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in mehrere Fahrzeuge eingedrungen. Im Santel wurde die hintere Seitenscheibe eines schwarzen Corsa eingeschlagen. So gelangte der Täter in das Fahrzeug und nahm ein Navigationsgerät aus der Halterung. Als die Polizei den Diebstahl aufnahm, entdeckten die Polizeibeamten in der Nähe einen offenstehenden grauen Mercedes. Sie machten den Halter ausfindig. Nach seinen Angaben fehlte nur etwas Kleingeld aus dem ...

