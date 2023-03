Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Täter berauben 60-Jährigen auf der Straße

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (04.03.) erschien ein 60-jähriger Bergisch Gladbacher bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach und machte Angaben über einen Raub zu seinem Nachteil.

In der Nacht zu Samstag (04.03.) ging der 60-Jährige gegen 03:00 Uhr den Gehweg an der Mülheimer Straße entlang, als ihm zwei oder drei Männer entgegen kamen. Nachdem diese an ihm vorbei gegangen waren, spürte der Bergisch Gladbacher plötzlich laut eigenen Angaben einen Schlag oder Tritt in den Rücken. Die Täter griffen ihn von hinten an, schlugen ihn nieder und traten auf den am Boden liegenden Mann ein. Der Geschädigte verlor dadurch kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, waren die Täter bereits geflüchtet und seine Geldbörse lag neben ihm. Das darin enthaltene Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe fehlte.

Ob es sich um zwei oder drei Täter handelte, konnte der Geschädigte nicht mehr genau sagen. Er beschrieb die Männer als etwa 175 bis 185 cm groß, von sportlicher Statur und hellhäutig.

Der 60-jährige Bergisch Gladbacher wurde bei dem Raub leicht verletzt und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Weiterhin wurde seine Armbanduhr bei dem Vorfall beschädigt, wodurch ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe entstand.

Zeugen, die Angaben zu den möglichen Tätern machen können oder den Tathergang beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (st)

