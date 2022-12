Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum

Niederlangen - Serie von Straftaten - zwei Tatverdächtige festgenommen

Walchum / Niederlangen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ereignete sich in Walchum eine Serie von Straftaten. Vergeblich versuchten zunächst unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Straße "Am Markt" einzubrechen und beschädigten dabei eine Scheibe. In derselben Straße öffneten unbekannte Täter in der Nacht zwei unverschlossene Fahrzeuge und versuchten diese in Betrieb zu nehmen. Am Fasanenweg entwendeten unbekannte Täter um 1 Uhr einen auf einem Grundstück abgestellten Audi A3. Das Fahrzeug steht möglicherweise im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Niederlangen. Hier wurde ein Metallzaun an der Straße "Fresenburger Weg" durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Gegen 4:30 Uhr wurde der entwendete Audi zwischen den Ortschaften Börger und Surwold mit einem Unfallschaden wieder aufgefunden. Personen befanden sich nicht im PKW. Am Donnerstagmorgen wurde eine Streifenbesatzung in Surwold auf zwei tatverdächtige Männer im Alter von 39 und 20 Jahren aufmerksam und nahm diese vorläufig fest. Ob alle Taten miteinander in Zusammenhang stehen und ob die beiden Männer etwas damit zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Männer im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell