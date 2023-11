POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sommerrain (ots) - Ein Leichtverletzter und etwa 100.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in Stuttgart-Sommerrain ereignet hat. Ein unter Alkoholeinfluss stehender 19-Jähriger befuhr gegen 04.45 Uhr mit einem Mietwagen die Straße In den Ringelgärten in Fahrtrichtung Edelweißweg und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Fahrbahnrand. Durch den ...

mehr